Warum ist die Braunkohle so umstritten?

Fossile Energiestoffe wie die Braunkohle produzieren einen hohen CO2 -Ausstoß. Zudem ist der Abbau mit massiven Eingriffen verbunden: Dörfer werden umgesiedelt, Wälder abgeholzt, Grundwasser abgesenkt und Landschaften großflächig abgetragen.

Wo wird in NRW Braunkohle abgebaut?

Tagebau Hambach

In NRW wird im Rheinischen Revier Braunkohle zwischen dem Städtedreieck Aachen, Köln, Mönchengladbach abgebaut.

Hier betreibt RWE die Tagebaue Hambach, Garzweiler und Inden.



Jährlich fördert RWE dort nach eigenen Angaben rund 100 Millionen Tonnen Braunkohle.

Wie viele Braunkohle-Kraftwerke gibt es in NRW?

Die größten Kraftwerke betreibt RWE an diesen Standorten (in Klammern die Daten der Inbetriebnahmen):



Knapsacker Hügel/Berrenrath (1992)

Niederaußem (1963 - 2003)

Weisweiler (1955 - 1975)

Neurath (1972 - 1976, 2012)

Das RWE-Kraftwerk Frimmersdorf (1955 - 1970) ging 2017 in "Sicherheitsbereitschaft", es kann kurzfristig wieder hochgefahren werden. 2021 wird es stillgelegt. In den nächsten beiden Jahren gehen weitere RWE-Blöcke in Sicherheitsbereitschaft.

Darüber hinaus gibt es mehrere kleine Braunkohle-Kraftwerke unterschiedlicher Betreiber.