Bär reißt Schafe in Bayern: Der nächste "Problembär"?

Zuletzt waren am vergangenen Wochenende Tatzen-Abdrücke eines Bären in den Landkreisen Rosenheim und Miesbach entdeckt worden.

Damalige Sichtung des Problembären

Alle in Deutschland gesichteten Tiere stammen wohl aus der Population in Italien, sagt das LfU. Vor allem halbwüchsige Bärenmännchen würden auf der Suche nach einem eigenen Territorium oft weite Strecken zurücklegen. Daher wanderten immer wieder einzelne Tiere in den nördlichen Alpenraum und bis nach Bayern.

Wovon lebt der Bär?

Nur noch wenige Tiere in Westeuropa

Braunbären sind vor allem Pflanzenfresser. Drei Viertel ihrer Nahrung besteht aus Obst, Nüssen, Eicheln, Kastanien oder Bucheckern. Im Frühjahr, nach ihrer Winterruhe, fressen Bären Wurzeln, Gräsern, Kräutern und Insekten. In dieser Jahreszeit lassen sie sich aber Fleisch von Wild oder Weidetieren schmecken, meistens als Aas.

Ist der Bär eine Gefahr für den Menschen?

Bären sind scheue Tiere. Dass man als Wanderer auf einen Bären trifft, ist laut Experten extrem unwahrscheinlich. Angriffe auf Menschen seien äußerst selten, erklärt das bayerische Umweltamt. Anfang April allerdings hatte eine Bärin im Trentino einen Jogger attackiert und tödlich verletzt. Das Tier mit Kennung wurde schließlich eingefangen und entpuppte sich als Schwester von "Bruno". Sie soll nun eingeschläfert werden.

Erst, wenn ein Bär gelernt hat, dass es in der Näher von Menschen Futter gibt, verliere er die natürliche Scheu, sagte Christian Pichler vom WWF Österreich am Donnerstag im Deutschlandfunk. Auch Bruno und die jetzt gefangene Bärin hätten dieses Verhalten von ihrer Mutter gelernt. " Solche Bären kann man dann leider nicht mehr in freier Wildbahn belassen."

Leider hätten die Menschen hierzulande das Zusammenleben mit diesen Tieren verlernt, sagt Pichler. Man dürfe angesichts einzelner Problemfälle nicht " alle Bären in einen Topf werfen " und "nicht jeden Konflikt sofort mit der Flinte lösen" .

Was tun, wenn man einem Bären begegnet?

Auf jeden Fall Ruhe bewahren, sich langsam zurückziehen, ruckartige Bewegungen vermeiden. Das rät der World Wildlife Fund.

Greift der Bär doch an, kann es sich um einen Scheinangriff handeln - mit dem Zweck, den unerwünschten Eindringling zu vertreiben, ohne ihn zu berühren. Dann sollte man stehen bleiben oder sich mit dem Gesicht auf den Boden legen. Ebenso, wenn das Tier doch körperlich angreift.

Gut zu wissen: Wenn der Bär sich auf die Hinterbeine aufrichtet, ist das keine Drohung. Er hält dann seine Nase in den Wind, um sich besser orientieren zu können.

Sinnlos ist es in jedem Fall, wegzulaufen oder auf einen Baum zu klettern: Bären sind geschickte Kletterer und können am Boden Geschwindigkeiten von über 50 Stundenkilometer erreichen.

Welche Funktion hat der Bär im Ökosystem?

Fußabdruck des Braunbären in Bayern

Artenforscher sehen in den früher verbreiteten Raubtieren Wolf, Luchs und Bär durchaus nützliche Tiere, die helfen, ein Ökosystem gesund zu erhalten: Wölfe und Luchse würden die in Deutschland hohen Bestände an Rotwild, Rehen und Wildschweinen hilfreich reduzieren - und sie daran hindern, junge Bäume kahl zu fressen und Äcker umzuwühlen.

Bären pflegen einen Wald dadurch, dass sie als überwiegende Vegetarier mit ihrem Kot verschiedensten Pflanzensamen in ihrem Revier verbreiten. Auch, weil sie Aas und kranke Tieren fressen, seien Bären wichtig für die Gesundheit des Ökosystems, so der WWF.

Wird es künftig mehr Bären aus dem Trentino in Deutschland geben?

Das bayerische Umweltamt geht nicht davon aus. Eine Bärenpopulation breite sich nur sehr langsam aus, heißt es dort, Bärentöchter versuchten in der Regel, sich ein Gebiet nahe ihrer Mutter zu sichern. Nur die jungen Männchen streunen demnach weiter umher, um Anschluss an nicht verwandte Tiere zu bekommen. Finden sie keine Partnerin, kehren sie wieder in ihre Heimat, das italienische Trentino, zurück.