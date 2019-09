Patientenschützer: "Sprinkleranlagen vorschreiben"

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz äußerte heftige Kritik: Jede Woche brenne es in deutschen Krankenhäusern. 2019 seien bereits sieben Menschen gestorben, sagte Vorstand Eugen Brysch dem WDR . " Aber weder die Bundesländer noch die Einrichtungen ziehen daraus Konsequenzen. "

Der Brandschutz in den 2.000 deutschen Kliniken und 14.500 Pflegeheimen sei nicht ausreichend. Für Menschen, die sich selbst nicht retten können, böten die bestehenden Brandmeldeanlagen keinen genügenden Schutz, so Brysch. " Es müssen endlich zusätzliche Sprinkleranlagen auf allen Stationen und in jedem Patientenzimmer gesetzlich vorgeschrieben werden ." Das sei in Möbelhäusern und Lagerhallen längst Standard.

Verband der Feuerwehren spricht von hohem Brandschutz in Kliniken

Zu einer anderen Einschätzung kommt der Verband der Feuerwehren in NRW . In der Krankenhauslandschaft habe sich einiges getan, sagte Verbandssprecher Kai Günther dem WDR . Es sei " viel gebaut und viel saniert " worden. Aus Sicht von Günther gibt es " in aller Regel einen hohen Brandschutz " in den NRW -Krankenhäusern.

Video starten, abbrechen mit Escape Feuer im Düsseldorfer Marienhospital. 01:31 Min. . Verfügbar bis 17.09.2019. Von Frank Büsdorf.

Stand: 10.09.2019, 17:45