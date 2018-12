Heiligabend wird es in vielen Kirchen eng: Weihnachtsgottesdienste locken mit feierlicher Stimmung, oft stehen Besucher dicht gedrängt zwischen den Bänken.

Was sich die wenigsten klarmachen: Eine überfüllte Kirche kann im Brandfall zur gefährlichen Falle werden. Versperrte Fluchtwege, keine Notausgänge, ungehinderte Rauchentwicklung. " Wenn eine Kirche schnell geräumt werden muss, sieht es böse aus " sagt Karsten Voshage von der Evangelischen Fachstelle für Arbeits- und Gesundheitsschutz ( EFAS ).

Feuerwehr oft machtlos

Notausgang im Limburger Dom

Die Feuerwehr ist oft machtlos: Kirchtürme überragen meist die Reichweite eines Löschstrahls um ein Vielfaches. Rauch kann sich in offenen Kirchenräumen ungehindert ausbreiten, den zweiten Notausgang suche man meist vergebens. " Dafür will auch keiner ein Loch in die Wand brechen ", so Voshage.

Brandschutzvorschriften gelten hier nicht: Laut Landesbauverordnung zählen Kirchen zu den " großen Sonderbauten" , für die das Gesetz Erleichterungen vorsieht - so auch beim Brandschutz oder bei Rettungswegen.

Außerdem würden Kirchenbauten nicht regelmäßig von Bauaufsichtsbehörden überprüft, sagt ein Sprecher des NRW-Bauministeriums. Vielmehr seien die Betreiber selber verantwortlich für die Sicherheit der Besucher.

Tickets für Weihnachtsgottesdienst

In einer Kirche in Essen-Haarzopf werden deshalb schon jetzt Eintrittskarten für den Weihnachtsgottesdienst ausgegeben. Kostenlos - doch wer keine mehr bekommt, wird Heiligabend draußen bleiben müssen.