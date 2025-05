Sonntagnachmittag – die Menschen flanieren durch die Bonner Altstadt und bleiben heute vor der Gaststätte "Billa-Bonn“ stehen, wollen wissen, was hier passiert ist. Der Eingangsbereich ist mit Holzplatten abgesperrt, drum herum rot-weißes Absperrband der Polizei und ein roter Zettel, das offizielle Betretungsverbot. So will die Polizei Spuren sichern.

Schlimmeres verhindert

Betreiber Alexander Deurer kann das alles noch nicht so ganz begreifen. Besonders betroffen mache ihn, erklärt er im Telefonat, dass über seiner Bar eine Familie mit Kindern leben würde. Nachbarn und die Polizei hätten das Feuer früh bemerkt und Schlimmeres verhindert. Doch im Eingangsbereich, sagt Deurer, könne man gut sehen, wie schnell sich die Flammen nach oben gearbeitet hätten.

Auch eine Studentin wohne über der Bar. Sie habe ihn weinend angerufen, nachdem sie von dem Anschlag erfahren habe, erzählt Deurer. Die junge Frau sei komplett verunsichert gewesen, habe Angst gehabt, ob ihre Wohnung jetzt noch sicher sei. Er habe direkt ein wenig mitgeheult, sagt der Barbetreiber.

Hintergründe noch unklar

Fest steht: am Samstagmorgen zwischen 4 und 5 Uhr haben Unbekannte einen Lappen mit einer brennbaren Flüssigkeit im Eingangsbereich abgelegt und angezündet. Wer das war und aus welchen Gründen einer oder mehrere Personen das gemacht haben, ist noch vollkommen unklar.

Auch Betreiber Alexander Deurer hat keine Erklärung. Er betreibe die Bar seit 27 Jahren. So etwas habe er noch nie erlebt. Es habe auch nie Drohungen gegeben, auch nicht in letzter Zeit. Einen politischen Hintergrund könne er sich nicht vorstellen, sagt er.

"International Pub"

Ausgeschlossen ist es aber auch nicht. Die Bar wirbt mit dem Slogan „International Pub“, über der Bar hängt ein Schild mit der Aufschrift „Australische Bar“ und die Bewohner des Hauses haben teils ausländische Familiennamen.

Die Ermittlungen der Polizei laufen. Am Montag wollen Kriminaltechniker der Polizei den Tatort erneut untersuchen. Auf Facebook hat Betreiber Alexander Deurer einen emotionalen Post geschrieben, den er an die Täter gerichtet hat. Die spricht er mit "Liebe Feiglinge“ an und schreibt weiter:

Lieber eine ehrliche Faust, als ein feiger Brandanschlag mitten in der Nacht! Alexander Deurer, Barbetreiber der Gaststätte "Billa-Bonn"

Aktuell bleibt die Bar geschlossen. Es gebe eh gerade keinen Strom, erklärt Deurer. Der Brand hat scheinbar einen Sicherungskasten zerstört. Er hofft, dass er spätestens am Mittwoch wieder öffnen kann. Am Donnerstag ist Vatertag, da gehen die Leute am Tag vorher einen trinken.

Über dieses Thema berichten wir auch im WDR-Hörfunk am 26.5.2025.