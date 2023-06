Hoher Sachschaden nach Brand bei in Firma in Wickede

Das Feuer bei der Firma "Wickeder Westfalenstahl", das am Freitag gegen 21 Uhr ausgebrochen war, ist mittlerweile unter Kontrolle. Der Einsatz der Rettungskräfte dauerte bis in die Morgenstunden. Eine Drohne mit Wärmebildkamera half bei der Suche nach Glutnestern.

Riesige Rauchwolke

Die Rauchsäule war weithin sichtbar

Das Feuer griff auf das Dach des Gebäudes und eine angrenzende Werkhalle über und verursachte eine große Rauchsäule, wie eine Sprecherin der Polizei in Soest in der Nacht zum Samstag mitteilte. Den Angaben zufolge hatte eine Maschine in einer Walzanlage Feuer gefangen. Die Arbeiter brachten sich rechtzeitig in Sicherheit. Verletzt wurde niemand.

Decke eingestürzt

Teile der Deckenkonstruktion des betroffenen Bereichs sind eingestürzt. Aus diesem Grund erfolgen die Nachlöscharbeiten von Außen. Insgesamt waren weiterhin 50 Einsatzkräfte vor Ort - zwei Löschzüge, die Drohnengruppe des Kreises Soest und der Rettungsdienst.