Große Rauchwolke über Troisdorf: Lagerhalle in Sieglar brennt

Am Nachmittag war die Produktionshalle eines Maschinenbauers in Brand geraten. Nach Auskunft der Feuerwehr brannte Kunststoffgranulat und Vliese – die Rauchwolke war in einem großen Umkreis und bis Bonn und Köln sichtbar.

Peter Kern, der Sprecher der Feuerwehr Troisdorf betonte, dass alle Messungen unterhalb der Grenzwerte waren. Für die Bevölkerung gab es keine Gefährdung. Die Warnung über die NINA -App und die Sirenenalarmierung in den Nachbargemeinden sei eine Vorsorge gewesen.

Viel Rauch, aber kleines Feuer

„Das Feuer war verhältnismäßig klein, aber die Rauchentwicklung durch Kunststoff Brände sind natürlich immens“ , sagte Kern in einem Interview mit dem WDR.

Feuer unter Kontrolle, es gab keine Verletzten

Das Feuer sei inzwischen unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten werden allerdings noch mehrere Stunden dauern. Es gab laut Feuerwehr keine Verletzten. Das Gebiet um die brennende Lagerhalle in Troisdorf Sieglar ist weiträumig abgesperrt. Die Kriminalpolizei ist zur Suche nach der Brandursache bereits vor Ort, kann die Ermittlungen wegen der Hitzeentwicklung allerdings erst morgen aufnehmen

Claire Landsmann, eine Sprecherin des betroffenen Unternehmens, betonte im Gespräch mit dem WDR, dass das Unternehmen bisher keine Angaben zur Schadenhöhe machen könne. Die Produktion sei allerdings nicht gefährdet, da der Brand auf eine einzelne Lagerhalle beschränkt werden konnte.