"Kölner Dom könnte so nicht brennen"

13 Millionen Touristen besuchen Notre Dame jedes Jahr. Die Kathedrale ist ein weltberühmtes Wahrzeichen, vergleichbar mit dem Kölner Dom. Entsprechend tief bestürzt zeigte sich am Abend die ehemalige, langjährige Kölner Dombaumeisterin Barbara Schock-Werner. Sie kennt den Dom bis in den letzten Winkel in- und auswendig. Seit dem Einsturz des Kölner Stadtarchivs habe sie kein Ereignis mehr so betroffen, wie jetzt der verheerende Brand in Paris, sagte sie am Abend in der Sendung WDR aktuell.

Dach des Doms aus Eisen gebaut

Ex-Dombaumeisterin Barbara Schock-Werner im WDR-Interview

Im Kölner Dom sei ein solcher Brand in dieser Weise nicht möglich, beruhigte sie dann: "Dank der Weitsicht des damaligen Architekten Ernst Friedrich Zwirner" sei der Dachstuhl schon im 19. Jahrhundert aus Eisen konstruiert worden. Der sogenannte Vierungsturm aber, der in Paris wie eine Fackel gebrannt hat und dann einstürzte, sei aus Holz gewesen - genau, wie das gesamte Dach von Notre Dame.

Beim Kölner Dom seien selbst die Vierungstürme aus Eisen konstruiert. Zwar sei die Bleiabdeckung des Daches auf Holz montiert - also auch brennbar. "Aber einen solch verheerenden Brand, der sich ja auch in Windeseile ausgebreitet hat, das könnte es in Köln nicht geben", meint die Kunsthistorikerin.