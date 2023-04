Verletzte bei Brand in Velbert

Das Feuer sei aus zunächst ungeklärter Ursache am frühen Nachmittag vermutlich im ersten Obergeschoss in dem Wohngebäude ausgebrochen und habe sich unter massiver Rauchentwicklung rasch ausgebreitet, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Einsatz von Rettungshubschrauber

Eine Bewohnerin habe sich selbst aus dem Haus retten können. Beim Rettungseinsatz erlitten zwei Einsatzkräfte dem Sprecher zufolge Verletzungen. Der gerettete Mann kam schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik.

Am Abend wurden noch zwei Katzen aus dem Erdgeschoss vermisst. Nähere Details zum Zustand der Verletzten gab es zunächst nicht. Die Löschmaßnahmen dauerten noch bis in die Nacht an. Die Flammen griffen dem Sprecher zufolge auf ein Nebengebäude über, beide Häuser sind demnach nicht mehr zu bewohnen.

Probleme bei Wasserversorgung

Zunächst hätten Probleme mit der Wasserversorgung den Löscheinsatz erschwert. Ein Pendelverkehr sei eingesetzt und Unterstützung über andere Feuerwehr-Leitstellen gesandt worden, hieß es. Ein Großaufgebot von 80 Kräften war im Löscheinsatz. Die Brandursache und die Höhe der Sachschäden werden derzeit noch ermittelt.