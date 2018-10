Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Kölner Südstadt sind am Mittwochabend (24.10.2018) zwei Menschen ums Leben gekommen. Vier Bewohner konnten gerettet werden, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Sie erlitten Rauchgasvergiftungen. Weitere Opfer seien nicht auszuschließen.