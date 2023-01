Hochhaus-Brand: Kölner Uni-Center musste evakuiert werden

Nach Angaben der Feuerwehr mussten insgesamt 50 bis 60 Bewohner evakuiert werden. 14 von ihnen erlitten leichte Rauchgasvergiftungen.

Brand war schnell gelöscht

Das Feuer war in einem Abstellraum in der vierten Etage des 45-stöckigen Gebäudes ausgebrochen. Der Rauch zog durch Flure in höher gelegene Etagen. Die Feuerwehr evakuierte Teile des Hochhauses.

Kölner Feuerwehr im Einsatz am Uni-Center

Die Einsatzkräfte konnten das Feuer rasch löschen. Weil zunächst unklar war, wo der Brand in dem Gebäude entstanden ist, rückte die Feuerwehr mit einem Großaufgebot an.

Hochhaus mit fast 1.000 Wohnungen

Das 135 Meter hohe Uni-Center hat 968 Wohnungen in drei Gebäudeflügeln. Rund 2.000 Menschen leben in dem 50 Jahre alten Haus.

