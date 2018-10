Das Feuer in einem ICE auf der Schnellstrecke zwischen Köln und Frankfurt ist von einem technischen Defekt ausgelöst worden. Das teilte die Bundespolizei am Samstag (13.10.2018) mit. Der ICE 511 war am Freitagmorgen (12.10.2018) auf dem Weg von Köln nach München im Westerwald bei Dierdorf in Brand geraten.

Weitere Details des Vorfalls des Feuers sind aber weiterhin unklar. " Das kann der Trafo gewesen sein, das kann auch etwas anderes gewesen sein ", sagte ein Sprecher. Eine Einwirkung von außen schloss die Bundespolizei aus. Einzelne Teile sollen nun im Labor untersucht werden. Die Ermittlungen könnten mehrere Wochen in Anspruch nehmen.

Video starten, abbrechen mit Escape Brennender ICE zwischen Köln und Frankfurt | Aktuelle Stunde | 12.10.2018 | UT | Verfügbar bis 19.10.2018 | WDR

Zwischen Köln und Frankfurt Flughafen werden die Fernverkehrszüge in beiden Richtungen umgeleitet, die Halte in Siegburg, Montabaur und Limburg Süd fallen komplett aus. Es könnten Verspätungen von bis zu 90 Minuten entstehen, warnte die Bahn.

Zug war erst kürzlich technisch untersucht worden

Feuerwehrleute löschen den brennenden ICE