Brand in Gelsenkirchener Kerzenfabrik

Im Gelsenkirchener Stadtteil Ückendorf ist am späten Samstagabend ein Gebäudekomplex mit mehreren Lagerhallen in Brand geraten. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte schlugen die Flammen bereits aus dem Dachbereich, wie die Feuerwehr mitteilte.

Neben der Lagerware, bei der es sich unter anderem um Kerzen und Lacke gehandelt habe, habe sich auch ein Öltank in einer der Hallen befunden, der ebenfalls habe gekühlt werden müssen. Der Keller wurde nach Angaben der Feuerwehr mit Schaum geflutet. Mehr als hundert Einsatzkräfte waren vor Ort.

Wegen der Rauchentwicklung wurden Anwohner aufgerufen, vorsichtshalber Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Brand in Kerzenfabrik unter Kontrolle

Am frühen Sonntagmorgen hatten die Einsatzkräfte das Feuer dann unter Kontrolle gebracht, die Nachlöscharbeiten werden jedoch noch bis in den Tag hinein andauern, wie die Feuerwehr mitteilte.

Dauereinsatz für Rettungskräfte

Für die Feuerwehr war der Einsatz ein zusätzlicher Kraftakt - nach dem Sturmwochenende. " Nach dem Sturmereignis des gestrigen Tages, bei dem bereits alle Löschzüge der Feuerwehr Gelsenkirchen über Stunden im Einsatz waren, war dieses die zweite Nacht in Folge, in der die haupt- und ehrenamtlichen Einsatzkräfte in einem Großeinsatz außergewöhnlich stark gefordert wurden ", berichtet die Feuerwehr Gelsenkirchen auf ihrer Facebook-Seite.