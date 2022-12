Großbrand im Busdepot: Millionenschaden in Velbert

Stand: 26.12.2022, 08:04 Uhr

Acht Busse, ein Auto und ein Lastwagen sind in der Nacht in Velbert in Flammen aufgegangen. Bei dem Brand in dem Busdepot war auch Diesel ausgelaufen und eine Stromleitung beschädigt worden.