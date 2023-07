Großbrand auf Bauernhof in Wegberg

180 Feuerwehrleute waren stundenlang im Ortsteil Venn damit beschäftigt, den Brand zu löschen. Nach Aussage der Feuerwehr wurden drei Personen leicht verletzt. Mehrere Wohnhäuser sind nicht bewohnbar.

Explosionen in Lagerhalle

Am Mittwoch hatte sich sehr schnell eine große Rauchwolke gebildet. In der Lagerhalle, so vermutet die Feuerwehr, wurden Diesel und Gasflaschen gelagert. Immer wieder waren Explosionen zu hören.

Im Einsatz waren Feuerwehrleute aus den Kreisen Viersen und Heinsberg. Auch wurde eine Drohne genutzt, um die Löscharbeiten mit Hilfe von Luftbildern besser zu koordinieren.

Gesundheitliche Beeinträchtigung nicht ausgeschlossen

In Wegberg-Venn kam es zu Geruchsbelästigung und Rauchniederschlag. Weil eine gesundheitliche Beeinträchtigung nicht ausgeschlossen werden konnte, sollten Anwohner Fenster und Türen schließen und sich drinnen aufhalten. Auch Klima- und Lüftungsanlagen sollten abgeschaltet werden.