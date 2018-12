In Nordrhein-Westfalen sind an Weihnachten zwei Menschen bei Bränden ums Leben gekommen. In Bergkamen starb eine 86-Jährige. Nach Angaben der Feuerwehr hatte eine Pflegekraft am Morgen des Ersten Weihnachtsfeiertages (25.12.2018) starken Qualm festgestellt, als sie die Wohnungstür öffnete.

Als Feuerwehrkräfte eintrafen, war die Wohnung den Angaben zufolge stark verqualmt. Eine offenes Feuer konnten sie nicht feststellen, ebenso wenig die Ursache des Schwelbrandes. Der Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen.

Weiterer Brand in Aachen

In Aachen war am Vorabend ein Mensch in einer Seniorenwohnung verbrannt. Die Staatsanwaltschaft will am Donnerstag die Identität mitteilen. Acht weitere Bewohner des Hauses wurden nicht verletzt. Allerdings mussten sie ihre Wohnungen trotzdem verlassen, die Polizei erklärte das Haus für unbewohnbar.