Zwei Jahre nach David Bowies Tod ist "Lazarus", das einzige Musical des vielseitig begabten Popstars, bei der deutschen Erstaufführung bejubelt worden. Nach New York und London wurde das zweistündige Musical mit Welthits wie "Life on Mars", "Heroes" und "Absolute Beginners" am Samstag (03.02.2018) mit langem Applaus gefeiert.

Poetisches Rätsel über das Sterben

Bowie hatte das Musical kurz vor seinem Tod zusammen mit dem irischen Dramatiker Enda Walsh geschrieben - ein poetisches Rätsel über das Sterben, mit Figuren, die sich zwischen Realität und wahnhafter Einbildung bewegen.

Unter der Regie von Matthias Hartmann wird daraus eine melancholische Fantasiereise, die an den Film "Der Mann, der vom Himmel fiel" anknüpft. Darin spielte Bowie Mitte der 70er einen Außerirdischen, der weder sterben noch verschwinden kann.