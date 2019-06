Der Verband fordert daher Landesmittel auch für sogenannte Eigenhilfen, also das Fällen und Abtransportieren von befallenen Bäumen mit eigenen Beschäftigten. Es sei nicht zu verstehen, dass in NRW - anders als in anderen Bundesländern - Eigenhilfen bisher nicht erstattet würden, so der Verbandsvorsitzende Philipp Freiherr Heereman.