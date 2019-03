NRW wappnet sich gegen erneute Borkenkäferplage

Millionen von Borkenkäfern sitzen in NRW -Wäldern bereits in den Startlöchern. Schmuddeliges Wetter könnte die befürchtete Plage noch aufhalten. Aber der Wettlauf gegen den Käfer hat schon begonnen. Schon jetzt will sich das Land in einer konzertierten Aktion auf eine mögliche Borkenkäferplage in diesem Sommer vorbereiten.

Feuchtes Wetter begünstigt Pilzbefall

In den nächsten Wochen werde sich je nach Wetter entscheiden, ob es erneut zu einem dramatischen Befall von Fichten komme, sagte der Sprecher des Landesbetriebs Wald und Holz, Michael Blaschke am Samstag (02.03.2019).

Viele Millionen Käfer überwinterten im Boden oder hinter den Rinden von Fichten. "Wenn das Wetter in den nächsten Wochen schmuddelig wird - knapp unter zehn Grad und feucht - sind das ideale Bedingungen für Pilze. Die würden dann die Käfer befallen und abtöten. " Je weniger Käfer den Winter überlebten, desto besser sei das für den Wald. Die Vermehrung beginnt im April mit dem Flug der Käfer, die sich dann in die Baumrinden einbohren.

Video starten, abbrechen mit Escape Hitze verursacht Borkenkäferplage | Lokalzeit aus Bonn | 23.08.2018 | 02:41 Min. | Verfügbar bis 23.08.2019 | WDR

Task Force Käfer