Ausbreitung des Borkenkäfers nur schwer zu stoppen

Das Land NRW will zusammen mit Waldexperten ein Ausbreiten des Borkenkäfers verhindern. Dafür traf sich am Mittwoch (07.11.2018) in Düsseldorf eine "Task Force", die von Umweltministerin Ursula Heinen-Esser ins Leben gerufen wurde.

" Kernaufgabe der neu eingerichteten Task Force wird die Koordination der Maßnahmen zur Bekämpfung der Fichtenborkenkäfer sein ", sagte die CDU -Politikerin. So müssten weitere Schritte eingeleitet werden, um größere Schäden im kommenden Jahr zu verhindern.