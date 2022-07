Boris Johnson unter Druck: Seine größten Fehltritte auf einen Blick

Johnson verzichtete gern auf Maske

Von links: António Guterres, Boris Johnson, David Attenborough

Für Empörung sorgte Boris Johnson auch mehrfach durch seinen sorglosen Umgang mit Corona. Mal verzichtete er auf das Tragen einer Maske, als er in einer Klinik Krankenschwestern besuchte, mal verzichtete er im Herbst 2021 bei der UN -Klimakonferenz darauf. Neben ihm saßen damals UN-Generalsekretär António Guterres und der 95-jährige Naturforscher Sir David Attenborough.

Ärger um Paterson - Johnson versucht die Regeln ändern

Im Herbst 2021 wird bekannt, dass Johnsons Parteifreund Owen Paterson Nebenjobs nicht angegeben und somit gegen Lobby-Regeln des Parlaments verstoßen hat. Johnson stellt sich hinter ihn und will die Regeln einfach ändern. Nach öffentlichem Druck lässt er es dann aber doch sein.

Evakuierung aus Kabul: Tiere statt Menschen

Im Sommer 2021 werden tausende Menschen aus Kabul ausgeflogen.

Nach dem Vormarsch der Taliban in Afghanistan retten die Briten - wie auch andere Nationen - im Sommer 2021 tausende Menschen aus Kabul. Einmal waren auch etwa 150 Hunde und Katzen darunter, die unter der Obhut der Tierschutzorganisation des ehemaligen britischen Soldaten Pen Farthing standen. Das sorgte für heftige Kritik, weil in dem Flieger dadurch weniger Menschen Platz hatten.

Johnson solle sich für die Rettung der Tiere persönlich stark gemacht haben, hieß es in Berichten, die der Premier dementierte. In einer später veröffentlichten E-Mail des Außenministeriums hieß es jedoch ausdrücklich, Johnson habe auch die Rettung von Tieren autorisiert.

"Sollen sich die Leichen eben stapeln!"

Hat er es gesagt - oder hat er nicht? Boris Johnson war auf die Lockdowns wütend. Nach dem Lockdown im Frühjahr 2020 wollte er einen weiteren gern verhindern. Bei einem Streitgespräch im Herbst 2020 soll aus seinem Arbeitszimmer dieser Satz gedrungen sein: "Let the bodies pile high in their thousands!" Übersetzt in etwa: "Sollen sich die Leichen eben stapeln!" Später dementierte Johnson das. Ärger machte ihm das trotzdem.

Johnson schützt Berater Dominic Cummings

Johnson (rechts) und sein früherer Berater Dominic Cummings.

Nachsichtig war Johnson auch beim Fehltritt seines damaligen engen Beraters Dominic Cummings. Als dieser im Frühjahr-Lockdown 2020 gegen Corona-Regeln verstieß, indem er verreiste, stellte sich Johnson hinter ihn. In der Öffentlichkeit gab es dafür wenig Verständnis.

Johnson schützt Gesundheitsminister Matt Hancock

Auch der frühere Gesundheitsminister Matt Hancock verstieß gegen Corona-Regeln - er küsste eine Beraterin. Hancock entschuldigte sich, Johnson akzeptierte das - die Öffentlichkeit aber nicht. Hancock trat schließlich zurück. Wieder eine Fehleinschätzung von Johnson.

Luxusurlaub auf der Insel Mustique

Es ist längst nicht der erste Vorfall, der Johnson bislang zu schaffen gemacht und den er trotzdem überstanden hat: Zu Weihnachten 2019 verbrachte Johnson mit seiner Freundin einen Luxusurlaub auf der Karibik-Insel Mustique. Problem daran: Unklar blieb, wer die Reise bezahlt hatte. Ein Ausschuss sprach Johnson allerdings später vom Vorwurf frei, gegen Regeln verstoßen zu haben.

Über dieses Thema berichtete am 06.07.2022 um 12.45 Uhr auch "WDR aktuell" im WDR Fernsehen.