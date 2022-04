Boris Becker: Was den gefallenen Helden im Gefängnis erwartet

Becker wird die nächsten Monate wohl im Gefängnis Wandsworth in London verbringen. Es gilt als besonders hart, da die Wärter streng durchgreifen. Boris Becker wird behandelt wie alle anderen, trotzdem haben die Wärter ihn besonders im Auge.

Anwalt: Möglicher "Prominenten-Malus"

Anwalt Leitner: Es gibt keinen Bonus für Promis in Haft.

" Man weiß von anderen Prominenten, die Haftstrafen antreten mussten, dass es kein Bonus gibt, aber man muss aufpassen, dass es keinen Malus gibt ", sagte am Samstag der Strafrechtsanwalt Werner Leitner, der prominente Sportler und andere Personen in der Öffentlichkeit vertritt. Becker müsse zum Beispiel aufpassen, dass keine Fotos rausgeschickt werden. " Oder dass Mithäftlinge berichten an Zeitungen von ihrem ersten Tag mit Herrn Becker ", so Leitner.

Verlust der Freiheiten schmerzt Promis besonders

So eine Haft sei eine psychische Ausnahmesituation für jeden, nicht nur für Promis. Kein Handy zu haben, kein Internet. Seine Freiheit zu verlieren, verkrafte jeder unterschiedlich gut. Für einen Promi mit bestimmten Priviligien sei das aber meist besonders schlimm.

" Auch das Entmündigen macht etwas mit einem ", so Leitner. So werde etwa der Zeitpunkt des Essens und des Duschens vorgeschrieben. " Das kann für jeden dramatisch sein, aber der Prominente hat dann vielleicht noch einen anderen Tagesablauf, der nicht so geregelt ist, wie vielleicht normale Arbeitstätige. "

Viele sind jetzt mit den Gedanken bei Boris Becker. So auch Marc-Kevin Goellner, der mit ihm im Doppel und im Davis-Cup gespielt hat:

"Das ist ja eine Situation die gar keiner so erlebt hat und ihm da Ratschläge zu geben wird schwer. Wir können ihm alle nur Kraft wünschen und dass er mental stark bleibt." Marc-Kevin Goellner, ehemaliger Tennis-Partner von Becker

Eine Reihe gefallener Sport-Helden

Auch Uli Hoeneß musste für längere Zeit in Haft.

Einige Sporthelden sind schon im Gefängnis gelandet, so etwa der Football-Star O.J. Simpson oder der ehemalige Schwergewichtsweltmeister Mike Tyson. In Deutschland verbrachten der Boxer Felix Sturm und der ehemalige Fußball-Nationalspieler und Ex-Manager des FC Bayern München Uli Hoeneß Zeit im Gefängnis.