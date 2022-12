Boris Becker vorzeitig aus der Haft entlassen

Nach 230 Tagen im Gefängnis wurde der 55-jährige ehemalige Tennis-Star vorzeitig aus der Haft entlassen. Dies bestätigten Beckers Anwälte. " Unser Mandant Boris Becker wurde aus der Haft in England entlassen und ist heute nach Deutschland ausgereist. Damit hat er seine Strafe verbüßt und ist in Deutschland keinerlei strafrechtlichen Restriktionen unterworfen ", hieß es in einer Stellungnahme seines Anwalts Christian-Oliver Moser.