Leinen los für die Jubiläums-Boot

Das Classic Forum zeigt in Halle 14 die alten Schätzchen aus den Frühzeiten der Messe. "Brigitte" ist sogar noch älter, nämlich Baujahr 1953. Das sehr gut erhaltene Mahagony-Boot ruhte 50 Jahre eingehüllt in Leintüchern in einer Garage, bis die Besitzerin, eine 85-jährige Dame, es der Werft zum Rückkauf anbot. "Wir haben exakt die Summe gezahlt, die es damals gekostet hat, nur in Euro und zwar 1.700" , erzählt Hans-Joachim Landolt, Inhaber der Michelsen-Werft.