Superyacht Ahoi! Die Boot 2018

Die weltweit größte Boot- und Wassersportmesse lockt in diesem Jahr über 1.900 Aussteller nach Düsseldorf. Boote unterschiedlichster Größe und Preisklassen sind zu sehen. Zudem Ausrüstung und Zubehör für Segler und Wassersportler.

Mal sind die Boote klein und kompakt für die Garage oder ausladend für einen Liegeplatz im Hafen. Vor allem Letztere sind geeignet zum Reisen, zum Genießen und ja, auch zum Angeben. Für alle Bedürfnisse ist etwas im Angebot der 1.900 Aussteller.

Der Trend

Der Trend geht bei der Boot zu größeren, teuren Yachten. So kostet die "Princess 35", eine 35 Meter lange Yacht des britischen Herstellers Princess, in der Basisvariante rund 15 Millionen Euro und in der teuersten Variante rund 25 Millionen Euro.

Der Wassersport

Wassersportler wie Windsurfer, Wakeboarder, Kiter oder Taucher können Neuheiten testen: Große Wasserbecken zum Wakeboarden und Stand-Up-Paddeln und ein Dive Center zum Tauchen stehen bereit.

Die Branche

Genügend Klein- und Großgeld für das maritime Leben scheint vorhanden zu sein. 2017 sei mit einem Rekord-Umsatz von zwei Milliarden Euro zu rechnen, meldet der Bundesverband Wassersportwirtschaft.

Besonders erfreulich sei der Zuwachs im Neuboot-Bereich durch den Trend zu immer größeren Yachten. Das niedrige Zinsniveau tut sein Übriges dazu, dass immer mehr Kapital in Form von teuren Booten vor Anker geht.

Die Besucher

Boot- und Wassersportfreunde haben ab Samstag (20.01.2018) neun Tage Zeit, sich in den 16 Messehallen in Düsseldorf über Neuheiten und Klassiker zu informieren.