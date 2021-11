Moderna als Booster-Impfstoff - gut oder Spahns Resterampe?

Was für ein Wirrwarr! Die Corona-Infektionszahlen steigen rasant, neben Impfen ist Boostern das Gebot der Stunde. Und ausgerechnet jetzt will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) die Lieferungen mit dem Biontech-Impfstoff an die Hausärzte zeitweise begrenzen.

Für die Auffrischungsimpfungen solle bevorzugt der Impfstoff von Moderna eingesetzt werden, so der Plan von Spahn. Weil bei den auf Lager liegenden Moderna-Dosen das Verfallsdatum bald erreicht sei.