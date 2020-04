Kirschbaumblüte in Bonner Altstadt: Besucheransturm trotz Corona-Krise

Am Niederrhein ist es weiterhin möglich, den Park und die Gärten in Schloss Dyck zu besuchen. Allerdings ist der Einlass in die Anlage reglementiert: Nur eine begrenzte Zahl von Besuchern darf rein. Ist die überschritten, werden Menschen an der Kasse abgewiesen. Daneben gibt es eine Reihe von Verhaltensregeln. Werden die nicht eingehalten, droht ein Hausverbot - oder das Ordnungsamt wird gerufen.