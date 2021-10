Elf Bomben an einem Tag: Werden aktuell besonders viele Blindgänger gefunden?

Es sind Nachrichten, die aufschrecken: Fliegergranate aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Aus Sicherheitsgründen müssen Anwohner für die Zeit der Entschärfung ihre Wohnungen verlassen. Die Umgebung rund um den Fundort des Blindgängers riegelt die Polizei weiträumig ab. Für alle Betroffenen ist das alles andere als angenehm.

Gefühlt stoßen Bauarbeiter gerade sehr häufig auf Überbleibsel aus dem Zweiten Weltkrieg, der seit über 76 Jahren vorbei ist. Im Kölner Stadtteil Rondorf mussten am Donnerstag fünf Weltkriegsbomben entschärft werden, in Gelsenkirchen war es eine Bombe und in Dortmund waren es fünf Blindgänger, die unschädlich gemacht wurden. Elf Bomben an einem Tag.