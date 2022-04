Bombenfund in Neuss - A52 soll gesperrt werden

In der Neusser Bolssiedlung, an der Stadtgrenze zu Düsseldorf, ist am Nachmittag eine amerikanische 10-Zentner-Bombe gefunden worden. Rund 600 Menschen müssen deshalb vorübergehend ihre Wohnungen verlassen. Auch zahlreiche Betriebe sind betroffen.

Die Bombe soll noch heute vom Kampfmittelräumdienst entschärft werden, nach Angaben eines Stadtsprechers wahrscheinlich gegen 19.30 Uhr. Kurz vorher soll dann auch die Autobahn A52 nahe des Fundorts für kurze Zeit gesperrt werden. Buslinien müssen umgeleitet werden.

Aufenthaltsmöglichkeiten in einer Turnhalle

Anwohnerinnen und Anwohner, die in einem engeren Gefahrenbereich von rund 500 Meter um die Fundstelle wohnen, werden mit Flugblättern über die Räumung informiert. Menschen außerhalb des 500-Meter-Bereichs sollen sich "luftschutzmäßig" verhalten. Das bedeutet unter anderem: Dachgeschoss meiden und nicht nach draußen gehen.

Eine Aufenthaltsmöglichkeit für Anwohner, die ihre Wohnungen verlassen müssen, ist ab 18 Uhr die Turnhalle am Kirmesplatz Furth.

Nach Entschärfung der Bombe werden die Anlieger mit Lautsprecherwagen und durch Radiodurchsagen informiert.

Für Fragen hat die Stadt ein Info-Telefon eingerichtet. Dieses ist unter der Nummer 02131 909091 zu erreichen.