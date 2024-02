Bombenfund in Aachen – Entschärfung wird bis Mitternacht dauern

Die britische Bombe hat ein Gewicht von 250 Kilogramm. Sie wurde bei Bauarbeiten in Höhe der Heinricistraße 30 gefunden. In einem Radius von 300 Metern wird der gesamte Bereich um den Sprengkörper herum geräumt.

Evakuierung gestartet

Zur Zeit hat die Evakuierung von 2.500 Menschen aus den nahegelegenen Wohnungen begonnen. Da davon auch viele ältere und kranke Menschen betroffen sind, wird die Räumung der Gebäude Stunden in Anspruch nehmen. Für alle, die keine andere Möglichkeit der Unterbringung haben, wird in der Mensa Academica der RWTH Aachen eine Notunterkunft eingerichtet. Erst danach können die Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes an die Arbeit gehen.

Bereich abgesperrt

Der Bereich um den Fundort der Bombe ist weiträumig abgesperrt worden. Autofahrer werden gebeten, ihn möglichst zu umfahren. Die Stadt Aachen bittet Anwohner, die Fragen zur Evakuierung haben, sich auf der Webseite "aachen.de" oder bei Facebook über den aktuellen Stand zu informieren. Zusätzlich besteht aber auch die Möglichkeit, sich im Call-Center der Stadt unter 0241-510051 zu informieren.

Spezieller Einsatzstab gebildet

In der Feuerwache in der Stolberger Straße in Aachen ist derzeit der Stab für außergewöhnliche Ereignisse zusammengetreten. Dazu gehören unter anderem Vertreter von Ordnungsamt, Feuerwehr, Polizei, Bundespolizei und Landespolizei.

Quelle:

Reporter vor Ort

Stadt Aachen

Über das Thema berichen wir auch im Hörfunk auf WDR 2 und im WDR Fernsehen in der Lokalzeit aus Aachen.