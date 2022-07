Bombenentschärfung in Dortmund - Sperrungen wegen vier Blindgängern

In Dortmund sind im Rahmen einer geplanten Baumaßnahme an der Florianstraße vier Blindgänger aus dem zweiten Weltkrieg gefunden worden. Es handelt sich um drei 250-Kilogramm-Blindgänger und um einen 125-Kilogramm-Blindgänger.

Rund 300 Anwohnende, Firmen und Kita von Evakuierung betroffen

Alle vier Bomben müssen heute noch durch den Kampfmittelräumdienst der Bezirksregierung Arnsberg entschärft werden. Aus Sicherheitsgründen muss deshalb das umliegende Gebiet in einem Radius von 250 Metern evakuiert werden. Von der Evakuierung sind ca. 300 Anwohnende betroffen sowie die ansässigen Firmen Westnetz (Florianstraße), Innogy (Florianstraße), Wili (Am Kaiserhain) und Continentale (Heinz-Bach-Haus). Weiterhin müssen die Kindertagesstätte (Bonifatiusstraße 3), die Jugend- und Familienhilfe (Bonifatiusstraße) und das Jobcenter (Am Kaiserhain) evakuiert werden.

Eine Evakuierungsstelle wird im Max-Planck-Gymnasium, Ardeystraße 70-72, 44139 Dortmund eingerichtet. Der Evakuierungsbus steht an der Eintrachtstraße, Ecke Meißenerstraße. Teilbereiche vom Westfalenpark werden gesperrt, der Zugang ist über den Eingang Buschmühle möglich.

B1 und B54 werden teilweise für Autoverkehr gesperrt

Für den Autoverkehr werden aufgrund der Entschärfung folgende Bereiche ab 14:30 Uhr gesperrt:



die B1 in beiden Fahrtrichtungen zwischen Märkische Straße und der Abfahrt Wittekindstraße

Ruhrallee/B54 zwischen der Markgrafstraße und dem Rombergpark

die Florianstraße ab Buschmühle

von der Märkischen Straße die Zufahrt zur B1

die Eintrachtstraße an der Einmündung Am Knappenberg, Wallrabestraße, Burggrafenstraße und Hainallee

Auch im Dortmunder ÖPNV gibt es am Nachmittag Einschränkungen - auf den Stadtbahnlinien U45 und U49. Die anderen Linien und der Busverkehr sind nicht betroffen. Weitere Informationen zur den Bombenentschärfungen gibt es auf der offiziellen Twitter-Seite der Stadt Dortmund unter dem Hashtag #dobombe.