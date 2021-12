Böller in Belgien kaufen? Was legal ist und was nicht

Heute wäre Verkaufsstart für Silvesterraketen. Aber es heißt auch dieses Jahr: Der Verkauf von Böllern ist in Deutschland verboten. Und es wird hier an Silvester keine Großfeuerwerke geben.

Der Einkauf jenseits der Grenze ist legal

Doch die Deutschen mögen offenbar das Böllern. Und in den meisten unserer Nachbarländern wie in Frankreich, Belgien und Luxemburg kann man Feuerwerk kaufen - und zwar ganz legal. Das veranlasst viele Deutsche zu einem Sprung über die nahe Grenze. So erreichen den WDR Bilder von langen Schlangen vor belgischen Läden, die Feuerwerk verkaufen.

In Belgien gekaufte Ware, die den gesetzlichen Bestimmungen entspricht, darf man auch nach Deutschland bringen. Bis zu 50 Kilo pro Person sind sogar erlaubt. " Die Einfuhr legaler Pyrotechnik ist nicht verboten ", bestätigte die Pressestelle des Zolls auf WDR-Anfrage. Auch in Online-Shops könnte man Pyrotechnik kaufen. Allerdings besteht dann die Gefahr, dass man nicht für Deutschland zugelassene Feuerwerkskörper zugeschickt bekommt.

Privates Feuerwerk ist nicht verboten