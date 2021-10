Kanzler Kurz - Razzien und Rücktritt: Was wusste Jan Böhmermann?

Jan Böhmermann hat es wieder getan. Wie vor zwei Jahren bei der Ibiza-Affäre hat er sich auf Twitter und in seiner TV-Show "ZDF Magazin Royale" schon vor Wochen über die Zustände in Österreich ausgelassen - meist in dunklen Andeutungen.

Sein Thema: drohende Hausdurchsuchungen bei Polit-Promis, sein Blick: wie immer über-ironisch. Motto: Ihr müsst mir das nicht glauben, aber wer weiß? Ende September zum Beispiel, als er im "Magazin Royale" Sebastian Kurz direkt ansprach: " Ich hoffe, du hast dein Zimmer aufgeräumt. "

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Er drücke "Seppl" ganz fest die Daumen, sagt Böhmermann treuherzig: " Du weißt schon, worum es geht ." Ob Kurz da schon ahnte, dass er wegen manipulierter Umfragen Probleme bekommt - gut möglich. Aber Böhmermann?

"Sitze zugekokst in einer russischen Oligarchenvilla"

"Ibiza" und die Folgen

Immerhin: Der Satiriker hat offensichtlich schon öfter Detailwissen gehabt, das andere gerne unter der Decke gehalten hätten. Besonders schlimm erwischte es den Vizekanzler und FPÖ-Chef Christian Strache.

Der wurde mit versteckter Kamera dabei gefilmt, wie er mit einer angeblich russischen Oligarchen-Tochter sprach. Schon Wochen, ehe die Bombe platzte, entschuldigte sich Böhmermann per Videobotschaft bei einer Preisverleihung mit den Worten, er sitze gerade " zugekokst in einer russischen Oligarchenvilla auf Ibiza und verhandele darüber, wie ich die Meinungsmacht in Österreich an mich reißen kann ".

Böhmermann kannte das Ibiza-Video

Die Folge: großes Rätselraten. Was wollte Böhmermann damit sagen? Die Sache war erst klar, als das Ibiza-Video veröffentlicht wurde und Strache zurücktreten musste. Blieb die Frage, woher der Satiriker und sein Team wussten, was dort zu sehen war. Ganz einfach: Der heimliche Filmer will ihm das Video nach eigenen Angaben angeboten haben, Böhmermann wollte aber die Finger davon lassen. Den Inhalt kannte er aber offenbar - und konnte sich dann doch nicht ein paar Andeutungen verkneifen.