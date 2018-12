Allein 2016 gab es NRW -weit rund 450 Attacken auf Bahn-Mitarbeiter. Jetzt wird der Einsatz der kleinen Körperkameras auf Düsseldorf und das Ruhrgebiet ausgeweitet.

Vor allem abends, nachts, am Wochenende und bei Sportveranstaltungen hätten sich die am Oberkörper getragenen Kameras bewährt, sagte der Sprecher der Bahn am Montag (03.12.2018). Sie werden nur eingeschaltet, wenn Situationen zu eskalieren drohen.