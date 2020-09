Wegen Corona: Kliniken in NRW fehlen Blutspenden

Nur wenige Reserven für Notfälle

" Wir haben nur wenig Reserven für Notfälle ", klagt Prof . Dr . Johannes Oldenburg, Direktor des Blutspendedienstes am Universitätsklinikum Bonn. " Als Universitätsklinikum sind wir ein Maximalversorger, der die schwersten Fälle bekommt ", fügt er hinzu. Nötig sei eine gewisse Reservemenge für die Erstversorgung von Schwerverletzten und Unfallopfern.

Viele Operationen oder die Behandlung von Krebspatienten wären ohne Blutpräparate undenkbar. Zudem sei das Universitätsklinikum Bonn ein überregionales Traumazentrum. Das bedeute, dass bei einem Schwerverletzten teilweise bis 100 Blutpräparate benötigt werden.

Klinik der Ruhr-Universität verschiebt keine OPs

Prof. Dr. med. Cornelius Knabbe

Auch Prof. Dr. Cornelius Knabbe, Direktor des Instituts für Laboratoriums- und Transfusionsmedizin am Universitätsklinikum der Ruhr-Universität Bochum bezeichnet den Rückgang der Blutspenden als " dramatisch ". Dennoch habe der eigene universitäre Blutspendedienst seine Aufgabe, alle Kliniken in Ostwestfalen zu versorgen, jederzeit erfüllen können.

Diese wurden vor allem für die Herzoperationen im größten Herzzentrum Europas benötigt. " Solche Operationen können ja nicht aufgeschoben werden ", sagt Knabbe.

Appell zum Blut spenden

Aber auch alle anderen OPs am Uniklinikum der Ruhr-Uni seien während der Corona-Krise durchgeführt worden. " Das Gleiche gilt für die Therapie von Krebspatienten, die auch nicht unterbrochen oder aufgeschoben werden kann. "