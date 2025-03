Viele Wiesen zeigen im März ihre ganze Pracht, Millionen Blumen blühen in verschiedensten Farben. Krokusse und Schneeglöckchen etwa sehen nicht nur toll aus, sondern dienen Hummeln und Wildbienen auch als Nahrungsquelle nach dem Winter. Wir zeigen euch ausgewählte Tipps von Kolleginnen und Kollegen aus den WDR-Landesstudios, wohin sich ein Ausflug momentan lohnen könnte.

Schickt uns eure Tipps per Mail

Kennt ihr weitere schöne Orte in NRW mit Blumenwiesen für einen Ausflug am Wochenende?

Mailt uns gerne ab sofort eure Bilder bis zum Sonntagmorgen, 9. März, 9 Uhr an wdraktuell@wdr.de.

Wenn ihr euren Namen und den Ortsnamen nennt sowie einen kurzen Satz schreibt, was ihr an dem Ort schön findet, dann veröffentlichen wir das Foto hier im Beitrag.

Millionen Krokusse in Düsseldorf

Krokusse im Rheinpark in Düsseldorf.

Das "Blaue Band" in Düsseldorf mit seinen Krokuswiesen zieht auch in diesem Jahr viele Besucher an. Am Rheinufer auf Höhe der Theodor-Heuss-Brücke am Rheinpark blühen Millionen von Krokussen auf einem zweieinhalb Kilometer langen Streifen. Auch im Hofgarten und an der Kaiserpfalz in Kaiserswerth gibt es ansprechende Blumenfelder zu sehen.

Märzenbecher auf Insel Hombroich

Eine Märzenbecherwiese in Netphen-Nenkersdorf

Auf der Museumsinsel Hombroich nahe Neuss stehen drei große Felder mit dem Märzenbecher, auch Großes Schneeglöckchen genannt - Fachleuten zufolge in einer ungewöhnlichen Fülle. Auch im Naturschutzgebiet Herveler Bruch im Märkischen Kreis gibt es viele Märzenbecher, ebenso in Netphen-Nenkersdorf auf der Märzenbecherwiese.

Es gilt: nur anschauen, nicht anfassen. Märzenbecher und Krokusse aller Art dürfen weder gepflückt noch ausgegraben werden. Dies untersagt die Bundesartenschutzverordnung.

Video starten, abbrechen mit Escape Krokusse, fotografiert von Hagemann Mecki in Ibbenbühren 02:30 Min. . Verfügbar bis 07.03.2027.

Steinhagen: Blüten, die sich nur bei Sonne öffnen

Blühende Leberblümchen mit blauen Blüten.

In Steinhagen-Amshausen zeigen sich im Naturschutzgebiet Jakobsberg Massenvorkommen des seltenen Leberblümchens - daher auch "Leberblümchenberg" genannt. Mehr als eine Million Pflanzen mit ihren hellblauen bis violetten Blüternsternen bedecken rund drei Wochen lang den Waldboden, die Pflanze selbst blüht nur eine Woche.

Das Besondere: Die Blüten öffnen sich nur bei Sonneneinstrahlung. Selbst in der Blütezeit schließen sich die Blüten bei Regen und am Abend.

Viel Blumenpracht in Botanischen Gärten wie Ibbenbühren

Holger Piel gefallen die Krokusse im Botanischen Garten Ibbenbühren.

Auch bei weiteren Orten in NRW bietet sich ein Besuch an. Vor allem in Botanischen Gärten wie in Köln, Wuppertal oder Ibbenbühren zeigen sich viele Krokusse. Auch im Stadtpark Bad Godesberg blühen diese.

Auch in Essen-Dellwig blühen die Krokusse

Weitere Blumenpracht ist bei der Landesgartenschau Bad Lippspringe, in Rietberg oder am Oberen Schloss Siegen zu sehen. Im Ruhrgebiet gibt es etwa im Stadtpark Bochum, im Rombergpark Dortmund, im Thyssen-Park Mülheim oder in Essen-Dellbrück tolle Fotomotive.

