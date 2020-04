Der ehrliche Arbeiter: Norbert Blüm ist tot

So legendär wie umstritten ist sein Satz: ' 'Die Rente ist sicher.“ Es nervt ihn, immer wieder darauf angesprochen zu werden. Aber er wiederholt gerne das oft verlachte Versprechen zur Zukunft der gesetzlichen Rentenversicherung, mit voller Überzeugung. Die Rente sei sicherer als die kapitalgedeckte Privatversicherung.

Engagierter Weltverbesserer

Auch wenn es um die Pflegeversicherung geht, die er erfindet, oder um die katholische Soziallehre, die er vertritt – Blüm ist von dem, was er sagt, überzeugt, das ist zu spüren.

Er redet farbig und humorig, oft mit hochrotem Kopf und erhobenem Zeigefinger. Er ist „engagiert bis an den Rand des Bluthochdrucks“, schreibt einmal ein Journalist. Sich selbst sieht er als Weltverbesserer

Erst „Opelianer“, dann studierter Philosoph

Norbert Blüm stammt aus der von ihm beschworenen guten alten Zeit. Er ist „Opelianer“, wie auch sein Vater. Mit 14 Jahren kommt der 1935 geborene Rüsselsheimer zur Adam Opel AG.

Als Werkzeugmacher-Lehrling steht er mit Feile und Blasen an den Händen am Schraubstock. „Ich hätte die Politik als Beruf nie überlebt, hätte ich nicht bei Opel in der Lehrwerkstatt Ausdauer geübt“, schreibt er in dem Buch „Ehrliche Arbeit“, das er 2011 herausbringt.

Von der Werkbank in den Hörsaal

Nach dem Abendgymnasium wechselt er zur Universität. '' Vierzig Jahre fremdbestimmt arbeiten zu müssen, war keine verlockende Vorstellung “, begründet er seinen Abschied vom Handwerkerleben.

In Bonn und Köln studiert er Philosophie, Geschichte, Soziologie und Theologie. 1967 promoviert er. Bei einer Vorlesung des späteren Papstes Benedikt XVI., Joseph Ratzinger, lernt er seine Frau Marita kennen und bleibt in Bonn.

Das Paar bekommt zwei Töchter und einen Sohn. Christian Blüm ist bekannt als Schlagzeuger der Kölsch-Rock-Band „Brings“.

Der ewige Arbeitsminister

Blüm, der Bundesminister, der als Werkzeugmacher begann, wird zum „Anwalt des kleinen Mannes“. So nennt man ihn.