Leben nach der Flut: Neustart in Erftstadt

Glück im Unglück nennt es Sabine Acker. Sie zieht mit ihrer Familie am Sonntag in ein Haus in Erftstadt-Lechenich. Dort haben sie vor zwei Jahren schon einmal übergangsweise gewohnt. Der Grund damals: sie hatten einen Wasserschaden. Kein Vergleich zu dem, was das Hochwasser vor zweieinhalb Wochen in Keller und Erdgeschoss angerichtet hat, sagt sie. Doch dass sie ihre Übergangsbleibe bereits kennen, fühlt sich gut an. "Ein bisschen wie Zuhause. "

Die Familie ist bald wieder in Erftstadt vereint

Tochter Nina freut sich auf das neue Haus in Erftstadt

Ihre 13-jährige Tochter hat bis jetzt bei einer Schulfreundin übernachtet. Die Eltern und die beiden Katzen bei der Patentante in Brühl. Der Hund in der Hundepension. "Dem würden wir in diesem Chaos gerade nicht gerecht werden ", erklärt Sabine Acker.



Im Eiltempo hat sie mit Hilfe ihrer Cousine das neue Haus eingerichtet. 5.000 Euro hat die Versicherung schon gezahlt. Aber das deckt nur einen Bruchteil der Ausgaben. "Ich habe als erstes bei unserer Bank angerufen und den Dispo hochgesetzt ." Wenigstens einen Leihwagen hat sie kostenlos bekommen. Damit pendelt sie täglich zwischen Lechenich und Blessem.

Das Haus bleibt lange Zeit unbewohnbar