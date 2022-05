Duisburg: Erste Obduktionsergebnisse nach Familientragödie

Am Donnerstagabend sind eine 50-jährige Frau und ihr 20 Jahre alter Sohn in ihrem Wohnhaus in Duisburg gestorben. Jetzt liegen erste Obduktionsergebnisse vor. Zudem hatte zuvor die Polizei ein Messer sichergestellt und mit den Familienangehörigen gesprochen.

Sohn verletzte wohl Mutter und dann sich

Möglicherweise hat der Sohn seine Mutter mit dem Messer derart verletzt, dass seine Mutter noch im Haus gestorben ist. Anschließend verletzte er sich selbst mit diesem Messer und verstarb trotz Reanimation im Krankenhaus.

Der 40-jährige Vater sowie die beiden Töchter im Alter von 15 und 17 Jahren wurden von der Kriminalpolizei noch am Abend befragt. Die genaueren Hintergründe der Tat sind noch unklar.

