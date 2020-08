Blaualgen: Badesee in Duisburg gesperrt

Blaualgen können der Gesundheit schaden und sorgen im Sommer regelmäßig für Badeverbote. In Duisburg musste ein See vorläufig gesperrt werden. Auch in anderen Seen wurden Blaualgen in höherer Konzentration festgestellt.

Wie ist die aktuelle Lage mit Blaualgen in NRW?

In Duisburg hat das Gesundheitsamt am Kruppsee ein Badeverbot verhängt, der Wambachsee und der Wolfssee stehen unter Beobachtung. Gesperrt ist auch der Badesee Lahde in der Nähe von Minden. Andere Städte geben Entwarnung: Düsseldorf sieht aktuell keine Probleme mit Blaualgen, auch am Haltener Stausee und am Biggesee kann am Wochenende bedenkenlos gebadet werden.