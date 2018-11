Umstrittene Steuergeschäfte: Ermittlungen bei Blackrock

Die Ermittlungen würden somit eine Zeitspanne betreffen, lange bevor der Sauerländer CDU -Politiker Friedrich Merz beim Deutschlandableger des Vermögensverwalters Aufsichtsratschef wurde. Merz kandidiert aktuell für den CDU -Vorsitz. Er ist seit dem Frühjahr 2016 Aufsichtsratschef der deutschen Tochtergesellschaft von Blackrock.

Die Kölner Staatsanwaltschaft wollte den Bericht nicht kommentieren.

"Cum-Ex"-Geschäfte verursachten Steuerschaden in Milliardenhöhe

Bei "Cum-Ex"-Geschäften schieben Investoren rund um den Dividendenstichtag Aktien mit ("cum") und ohne ("ex") Ausschüttungsanspruch zwischen mehreren Beteiligten hin und her. Die Folge: Sie konnten sich so eine nur einmal gezahlte Kapitalertragssteuer mehrfach vom Fiskus erstatten lassen. Für die Steuerzahler entstand ein Schaden in Milliardenhöhe.