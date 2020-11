Analyse zu Black Friday: Innenstädte müssen digitaler werden

Elektronikgeräte, Küchenmaschinen, Spielzeug und Kleidung - es gibt keine Kategorie, in der es am Black Friday keine Schnäppchen im Online-Handel gibt. Seit Jahren lockt die alljährliche Preisschlacht Ende November tausende Menschen ins Internet. Die einen schlagen dann spontan bei besonders guten Angeboten zu. Die anderen warten seit Wochen auf den Tag, um vor allem bei teuren Anschaffungen zu sparen.

Um dadurch nicht zu viele Kunden zu verlieren, reagierte der stationäre Einzelhandel in NRW in den vergangenen Jahren. "D er Black Friday ist mittlerweile kein reines Online-Phänomen mehr ", sagt Carina Peretzke vom Handelsverband NRW. Mit besonderen Angeboten versuchten die Geschäfte die Kunden auch an diesem Tag in die Innenstädte zu locken.

Verkäufe in den Innenstädten brechen ein