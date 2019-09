Nur Bio in der Kantine: Geht das?

Würde es genug Bio-Lebensmittel geben?

Küchenleiter Santoro hat im Einkauf zwar keine Probleme. Allerdings ist er skeptisch, sollten alle Kantinen auf Bio setzen. " Wenn das alle machen, gibt das der Biomarkt nicht her. " Und tatsächlich: Der Ökolandbau ist noch immer kein Massending. So lag der Anteil an der gesamten Agrarfläche in NRW Ende 2018 bei 5,9 Prozent. Bundesweit sind es 9,1 Prozent. Ziel der Bundesregierung ist, den Öko-Flächenanteil bis 2030 auf 20 Prozent zu bringen.

Video starten, abbrechen mit Escape Bio beim Discounter. Servicezeit . . 06:48 Min. . UT . Verfügbar bis 25.06.2020. WDR. Von Thomas G. Becker.

Stand: 03.09.2019, 17:05