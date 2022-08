Warum fahren Frachtschiffe auf NRW-Kanälen gegen Brücken?

Zwei Unfälle in der Binnenschifffahrt in NRW innerhalb weniger Stunden: Auf dem Dortmund-Ems-Kanal bei Rheine ist am Dienstagnachmittag (16.08.22) ein Frachtschiff mit dem Steuerhaus gegen eine Brücke geprallt. Der 28-jährige Schiffsführer wurde leicht verletzt. Am Schiff gab es einen erheblichen Sachschaden.