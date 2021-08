Das einsame Baby von Kabul

Symbol für das Grauen des Vietnamkriegs

Da ist das Foto des kleinen Mädchens, das splitternackt und verzweifelt schreiend auf einer Straße dem Fotografen entgegenrennt. Es ist der 8. Juni 1972, die Kinder auf dem Foto fliehen in Panik vor den tödlichen Flammen eines Napalmangriffs, den US-amerikanische Flugzeuge kurz zuvor auf das vietnamesische Dörfchen Trang Bang geflogen sind.

Der vietnamesische Kriegsfotograf Nick Út hielt diesen grauenvollen Moment fest, das schwarz-weiß Foto wurde später zu einem der weltweit bekanntesten Bild-Dokumente des Vietnamkriegs, ein Symbol des Grauens.

In diesem Fall ist bekannt, was nach dem Moment der Aufnahme geschah: Der Fotograf brachte das neunjährige Mädchen mit dem Namen Kim Phuc mit schwersten Verbrennungen ins Krankenhaus. Kim Phuc überlebte, kehrte ein Jahr und 17 Operationen später in ihr Dorf zurück. Sie lebt heute in Kanada und ist Gründerin der "Kim Phuc Foundation International", die Hilfe organisiert für Kinder, die Opfer von Kriegen wurden.

Trennung von den eigenen Kindern - für deren Überleben

Auf einem anderen bekannten Foto ist der Moment der Abreise jüdischer Kinder aus Deutschland Richtung England festgehalten. Es wurde mutmaßlich 1938 in Berlin aufgenommen. Verängstigt und verunsichert schauen die Kinder sich um, nicht wissend, welches Schicksal sie erwartet. Über 10.000 Kinder vor allem aus Polen und Österreich wurden so vor der Ermordung durch die Nationalsozialisten gerettet. Auch sie wurden von verzweifelten Eltern in eine ungewisse Zukunft geschickt - in der Hoffnung, dass wenigstens sie überleben würden. Die meisten Kinder sahen ihre Eltern nie wieder.