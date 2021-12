Bilanz: Weniger Umsatz auf Weihnachtsmärkten

" Ohne staatliche Hilfe werden viele Schausteller dieses Jahr nicht überleben ". Das sagt ein Glühweinhändler aus Münster, der gestern seinen Stand vorzeitig abgebaut hat. Der Schaustellerverband, der die Budenbesitzer und Glühweinhändler vertritt, spricht von einem Umsatzrückgang von 70 Prozent im Vergleich zum Jahr 2019. Ausgerechnet in einem Jahr, in dem viele Volksfeste im Sommer und Frühling abgesagt oder nur in abgespeckter Variante stattgefunden haben.

Bis zu 50 Prozent weniger Besucher

Wer wieviel verdient hat, hängt aber wohl auch mit den jeweiligen Standorten zusammen. In Münster soll es laut Angaben der Veranstalter einen Rückgang von bis zu 40 Prozent geben haben. In Bielefeld melden die Händler einen Umsatz-Rückgang von 30 bis 60 Prozent und schätzungsweise bis zu 50 Prozent weniger Besuchern und in Bochum reichten die Rückmeldungen der Händler von „ sehr schlecht “ bis hin zu „ nur geringe Einbußen “.

Video starten, abbrechen mit Escape Schlechte Weihnachtsmarktbilanz: Frust bei Schaustellern. Lokalzeit Münsterland. . 27:01 Min. . Verfügbar bis 22.12.2022. WDR. Von Rolf Heutmann.

Vor allem Touristen fehlen

Bei den Weihnachtsmärkten in Essen, Oberhausen, Düsseldorf oder Köln kommt außerdem noch der fehlende Tourismus dazu. Besucher und Besucherinnen zum Beispiel aus den Niederlanden, die sonst in vollen Bussen kamen, seien dieses Jahr ausgeblieben, erzählen die Händler. Um einen Teil der fehlenden Einnahmen für die Händler zu kompensieren, hat die Stadt Essen auf die eigentlich geplante Erhöhung der Standgebühren verzichtet.