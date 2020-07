Dortmunder Biker-Demo gegen Fahrverbote

An den Dortmunder Westfalenhallen haben sich am Sonntag (26.07.2020) hunderte Biker versammelt. Auf dem großen Parkplatz in Sichtweite des Stadions haben sie am Mittag ihre Mottoräder geparkt. Da stehen Harleys neben Straßenmaschinen, Freizeitbiker neben Kuttenträgern. Sie alle wollen hier keine Fachsimpelei über ihre Maschienen halten, vielmehr wollen sie alle gemeinsam eine Protestfahrt durch die Dortmunder Innenstadt zu drehen.

Hintergrund ihrer Demo: Im Mai hatte der Bundesrat Fahrverbote an Sonn- und Feiertagen auf bestimmten Strecken gefordert, wenn Motorräder dort zu viel Lärm verursachen. Die Bundesregierung entscheidet noch, ob und wann sie die Forderungen umsetzen will.

Biker sprechen von "Kollektivstrafen"

Organisiert wird die Dortmunder Demo von der Gruppe "Biker for Freedom". Die Motorradfahrer finden, dass die bisherigen Gesetze und Regeln für Biker vollkommen ausreichen - und bezeichnet die Pläne des Bundesrats als “Kollektivstrafe”.