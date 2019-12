Freibier in Gefahr: NRW-Brauer fürchten um Gratis-Trank

Was den Bergleuten ihre Deputat-Kohle, ist den Bierbrauern ihr Haustrunk. Eigentlich. Doch statt köstlichem Gerstensaft sollen diese bald eine bittere Pille schlucken, denn das Bundesfinanzministerium will das Freibier abschaffen.

Haustrunk "mehr als nur Tradition"

Das bringt sowohl die Beschäftigten als auch die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten ( NGG ) auf die Barrikaden. "Das Gratis-Getränkeangebot für die Beschäftigten der 155 Brauereien in Nordrhein-Westfalen ist viel mehr als nur Tradition und ein Stück Branchenkultur. Das Deputat ist in NRW tarifvertraglich vereinbart. Es ist Teil der betrieblichen Leistungen der Arbeitgeber" , sagte Mohamed Boudih, Landesbezirksvorsitzender der NGG , am Mittwoch (11.12.2019).

Hier würden jahrzehntelange soziale Errungenschaften und eine bewährte tarifliche Sozialleistung leichtfertig aufs Spiel gesetzt.