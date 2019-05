NRW -Imker haben im vergangenen Winter etwa ein Siebtel ihrer Bienenvölker eingebüßt: 13,8 Prozent der Honigbienen-Völker seien gestorben. Das ergab eine Umfrage des Fachzentrums Bienen und Imkerei in Mayen in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Imkerbund aus Wachtberg bei Bonn.

Durchschnittliche Verluste

Entscheidend für die Verlustraten sind die sogenannten Varroa-Milben, gefährliche Schädlinge für die Bienen. Geht ein Bienenstock mit einem zu hohen Milbenanteil in den Winter, ist er dem Tod geweiht.