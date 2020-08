Biden gegen Trump: Können Politiker "zu alt" sein?

US-Präsident veröffentlicht regelmäßig Arztberichte

Als US-Präsident muss man sich regelmäßig ärztlich untersuchen lassen. Die Veröffentlichung der Ergebnisse ist freiwillig, es hat sich allerdings im Laufe der Jahre eingebürgert, dass der Präsident diese publik macht.

Zuletzt geschah dies im Juni 2020: Trumps Blutdruck beträgt laut einem Statement des Weißen Hauses 121/79, sein Ruhepuls liegt bei 63, sein Body Mass Index bei 30,5. Er sei gesund, die Untersuchung sei unauffällig verlaufen. Doch weder Trumps noch Bidens Statements können die Diskussion um Alter und Eignung verhindern.

Konrad Adenauer regierte bis knapp 88

Dabei hilft ein Blick in die Geschichte, dass das Alter eines Spitzenpolitikers nicht unbedingt mit seiner Befähigung für das Amt zu tun haben muss. Konrad Adenauer war 73 als er 1949 Bundeskanzler wurde, und regierte bis ins hohe Alter von 87. Krankenakten von Politikern zu veröffentlichen, ist hierzulande unüblich, und auch Altersfragen werden nicht so vehement diskutiert wie in den USA. Anlass dafür gäbe es durchaus: Horst Seehofer ist 71, Winfried Kretschmann 72, Wolfgang Schäuble 77.

Nur in einem Fall spielt das Alter in der deutschen Politik auch offiziell eine Rolle: Bei der Wahl des Bundespräsidenten. Der muss laut Gesetz nämlich mindestens 40 Jahre alt sein.